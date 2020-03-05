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33 женских портрета: В Туле открылась выставка работ Люси Вороновой
Фото museum-tula.ru

33 женских портрета: В Туле открылась выставка работ Люси Вороновой

4 марта в Выставочном зале открылась экспозиция «Красавицы. Диалог».

Выставка включает 33 женских портрета кисти современного московского автора Люси Вороновой, выполненных с натуры.

Каждое произведение — это небольшая история о человеке, визуальный рассказ, наполненный ощущением радости. Дополняют образы «красавиц» птицы и цветы. Данные работы представляют собой так называемое наивное искусство, когда художник стремится не к реалистичности изображения, а к передаче настроения. Картины написаны в период с 2007 по 2010 год. Все они из частного собрания московского коллекционера Александра Воронина. Одну из них под названием «Бархат» Александр Юрьевич подарил Тульскому музею изобразительных искусств на 100-летие.

Оригинальность работ отметила первый заместитель ГУК ТО «Объединения „ИКХМ“» Марина Кузина.

- Выставка нарядная, яркая, солнечная. «Красавицы» находятся в «диалоге» друг с другом и со зрителем. Это приятный подарок к празднику для всех женщин, — подчеркнула Марина Николаевна.

По словам владельца коллекции, экспозиция является своеобразной премьерой, ведь в таком варианте картины экспонируются впервые. Кроме того, она позволяет проследить динамику творческого развития Вороновой. Ранние работы отличаются сдержанностью и лаконичностью, а более поздние — яркостью красок и декоративностью. В качестве примера Александр Воронин привёл произведение 2010 года «Помнишь Крым?». Центральное место в зале занимает, конечно же, «Бархат».

- Это работа действительно музейного уровня. Благодаря ей выставка не «рассыпается», а образует единое целое, — объяснил коллекционер.

Выставка работает до 29 марта 2020 г.
Возрастная категория: 18+
 

Люся Воронова родилась в 1953 г. в Москве. Окончила художественный факультет Московского технологического института (1978). В 1987 и 1988 гг. стала лауреатом премии «Лучшая работа года», учрежденной Московским союзом художников. В 2013 г. Люся Воронова была отмечена медалью ордена Святой Анны и бронзовой медалью Российской Академии художеств «Достойному». С 2013 года является почётным членом Российской Академии художеств.

Работы автора находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного Центра современного искусства, Московского музея современного искусства, «Колодзей арт фаундейшен» (Нью-Джерси, США) и в других государственных и частных коллекций.

Галерея
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