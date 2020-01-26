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В Туле выступит «стиляга из Москвы» Валерий Сюткин
Фото из профиля vk.com/syutkin_rock_n_roll_band.

В Туле выступит «стиляга из Москвы» Валерий Сюткин

Не пропустите концерт популярного российского певца! Билеты уже в продаже на Myslo.

27 февраля в 19.00 на сцене Городского концертного зала выступит Валерий Сюткин. Российскую музыкальную сцену сложно себе представить без его хитов.

Всем хорошо знакомы композиции «Любите, девушки», «Дорога в облаках», «Стильный оранжевый галстук», «Московский бит», «7000 над землей».

Неповторимый стиль исполнения и узнаваемый голос сделали музыканта невероятно популярным. Его творчество было отмечено такими наградами, как «Золотой граммофон», «Песня года» и «Овация». В марте 2008 года певцу было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Билеты на концерт Валерия Сюткина (6+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их онлайн:

 

Купить билет

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

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