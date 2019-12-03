В Городском концертном зале пройдет премьера зажигательного комедийного спектакля с блистательным актерами:

Олеся Железняк

Павел Савинков

Дмитрий Миллер

Антон Эльдаров

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Голливуд — империя звезд, фабрика грез! Кто из актеров и режиссеров, продюсеров и художников, сценаристов и операторов не мечтает его покорить: пройти по красной дорожке, держать в руках заветный Оскар, остаться в памяти людей навсегда звездой на Аллее славы!

Герои комедии СУПЕРSTARS — не исключения. Но на пути к этой мечте им суждено будет пройти через измены и расставания, забвение публики, безработицу, пристрастие к вредным привычкам. На этом пути им суждено будет вновь обрести любовь, вернуться в профессию, проснуться однажды утром знаменитыми и … покорить Голливуд.