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Суперstars

Суперstars

В Городском концертном зале пройдет премьера зажигательного комедийного спектакля с блистательным актерами:

  • Олеся Железняк
  • Павел Савинков
  • Дмитрий Миллер
  • Антон Эльдаров

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Голливуд — империя звезд, фабрика грез! Кто из актеров и режиссеров, продюсеров и художников, сценаристов и операторов не мечтает его покорить: пройти по красной дорожке, держать в руках заветный Оскар, остаться в памяти людей навсегда звездой на Аллее славы!

Герои комедии СУПЕРSTARS — не исключения. Но на пути к этой мечте им суждено будет пройти через измены и расставания, забвение публики, безработицу, пристрастие к вредным привычкам. На этом пути им суждено будет вновь обрести любовь, вернуться в профессию, проснуться однажды утром знаменитыми и … покорить Голливуд.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
24 января 2020, пятница
18:30
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Касса
Стас Пьеха
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4 февраля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-2400 ₽
Валерий Сюткин
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27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2600 ₽
Татьяна Мосина и оркестр русских народных инструментов «Тула»
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7 февраля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 350 ₽
Clockwork Times
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25 января, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Sellout и «Архипанк»
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23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
Тамара Гвердцители
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21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
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