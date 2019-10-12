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В Веневе открыли памятник Царю Освободителю Императору Всероссийскому Александру II
Фото: gazeta-venev.ru.

В Веневе открыли памятник Царю Освободителю Императору Всероссийскому Александру II

В честь над памятником провели обряд освящения.

В Веневе состоялось торжественное открытие памятника Царю Освободителю Императору Всероссийскому Александру II, пишет газета «Красное знамя».

Глава администрации муниципального образования Веневский район Андрей Шубчинский рассказал историю памятника:

«Место для памятника выбрано не случайно. В 1837 году в ночь с 17 на 18 августа тогда еще будущий император, цесаревич Александр двигаясь из Рязани в Тулу, ночевал в здании, которое сейчас занимает наша Веневская детская школа искусств.

Памятник царю в городе уже был. В 1911 году был установлен у Озеренского областного правления в честь 50-летия отмены крепостного права, сейчас это проходная алмазного завода. Но в ходе революционных событий памятник был разрушен.

Устанавливая памятник сегодня, мы отдаем дань уважения неразрывности истории нашей страны. И тем людям, которые независимо от званий и сословий были истинными патриотами Российского государства.

Выражаю благодарность всем, кто помог осуществить идею возрождения памятника на веневской земле».

С открытием памятника веневцев поздравил зампредседателя Союза русского дворянства в Париже, граф Сергей Капнист:

«Для меня честь быть с вами в этот день. Мой прадед был священником, настоятелем собора Александра Невского в Париже. Он первым был назначен в Дрездене, потом в Стокгольме и в Париже. И получил он свое первое место служения благодаря высочайшему попечительству государя Александра II. Так что для меня это еще маленькое личное памятное событие. Огромная благодарность всем тем, кто участвовал в создании этого проекта, кто довел этот проект до открытия».

Обряд освящения памятника провел благочинный церквей Веневского округа Николай Дудин.

Кстати, бронзовый бюст Царя Освободителя аналогичен тому, что установили в городе в 1911 году по случаю 50-летия отмены крепостного права, однако после революции был снесён и утрачен.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:02 0
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памятник Царю Освободителю Императору Всероссийскому Александру II
Место
Тульская областьВенев

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