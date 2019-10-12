В Веневе открыли памятник Царю Освободителю Императору Всероссийскому Александру II

Фото: gazeta-venev.ru.

В Веневе состоялось торжественное открытие памятника Царю Освободителю Императору Всероссийскому Александру II, пишет газета «Красное знамя».

Глава администрации муниципального образования Веневский район Андрей Шубчинский рассказал историю памятника:

«Место для памятника выбрано не случайно. В 1837 году в ночь с 17 на 18 августа тогда еще будущий император, цесаревич Александр двигаясь из Рязани в Тулу, ночевал в здании, которое сейчас занимает наша Веневская детская школа искусств.

Памятник царю в городе уже был. В 1911 году был установлен у Озеренского областного правления в честь 50-летия отмены крепостного права, сейчас это проходная алмазного завода. Но в ходе революционных событий памятник был разрушен.

Устанавливая памятник сегодня, мы отдаем дань уважения неразрывности истории нашей страны. И тем людям, которые независимо от званий и сословий были истинными патриотами Российского государства.



Выражаю благодарность всем, кто помог осуществить идею возрождения памятника на веневской земле».

С открытием памятника веневцев поздравил зампредседателя Союза русского дворянства в Париже, граф Сергей Капнист:

«Для меня честь быть с вами в этот день. Мой прадед был священником, настоятелем собора Александра Невского в Париже. Он первым был назначен в Дрездене, потом в Стокгольме и в Париже. И получил он свое первое место служения благодаря высочайшему попечительству государя Александра II. Так что для меня это еще маленькое личное памятное событие. Огромная благодарность всем тем, кто участвовал в создании этого проекта, кто довел этот проект до открытия».

Обряд освящения памятника провел благочинный церквей Веневского округа Николай Дудин.