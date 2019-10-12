В Новомосковске появился виртуальный концертный зал

На оснащение зала звуковым, световым и проекционным оборудованием для трансляции было выделено 980 тыс. рублей из федерального бюджета.

12 октября в Новомосковском музыкальном колледже имени М.И. Глинки состоялось торжественное открытие виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура».

Одна из задач нацпроекта - внедрение в сферу культуры новых информационных технологий. По программе «Цифровая культура» в регионе начали создаваться виртуальные залы, которые позволяют людям увидеть самые масштабные культурные мероприятия, проводимые в крупнейших столичных залах, не выезжая за пределы своего города.

На оснащение виртуального концертного зала в Новомосковске звуковым, световым и проекционным оборудованием для трансляции было выделено 980 тыс. рублей из федерального бюджета.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что открытие зала в Новомосковске - знаковое событие для региона. Масштабный проект Минкультуры России способствует приобщению широкой аудитории зрителей из Новомосковска и ближайших населённых пунктов к академическому музыкальному искусству.

«С открытием этого зала каждый желающий сможет послушать концерты известных российских коллективов, исполнителей в онлайн-режиме. Планируется, что до 2024 года в рамках нацпроекта в регионе появится еще минимум 4 таких зала», - сказала Татьяна Рыбкина.

Министр поблагодарила Правительство РФ и uубернатора Алексея Дюмина за поддержку учреждений культуры региона.

В рамках нацпроекта «Культура» колледж им. Глинки в этом году получил набор музыкальных инструментов – рояли, фортепиано, духовые - почти на 15 млн рублей, из них 11 млн – федеральные средства, 4 млн выделены из регионального бюджета.

По словам Татьяны Рыбкиной, это значительно укрепило базу для подготовки студентов колледжа и проведения концертов академической музыки для жителей Новомосковска.

В рамках торжественного мероприятия ребята представили концертную программу и исполнили классические произведения на новых музыкальных инструментах.

А первым виртуальным просмотром стала трансляция из Концертного зала имени П.И. Чайковского в Москве. В исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра (дирижёр – Томас Зандерлинг) и солистов - лауреатов XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского Алексея Мельников (фортепиано) и Анастасии Кобекиноц (виолончель) прозвучали произведения П. И. Чайковского: увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», вариации на тему рококо для виолончели с оркестром, соч. 33 и концерт № 1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор, соч. 23.