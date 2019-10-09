VII Всероссийский конкурс персонального мастерства SOLO STAR – 2019 определил победителей

– Когда находишься за кулисами, видишь эмоции детей и родителей, слезы победы и слезы разочарования – это непередаваемые эмоции. Многие испытывают разочарование, потому что находятся в очаровании своего образа, а тут судейская бригада говорит, что твое место – первое с конца. И человек понимает, что мало трудился, что, возможно, «занафталинил». )))



Хочу выразить огромную благодарность судьям, которые 12 часов с одним перерывом на 30 минут внимательно и профессионально оценивали участников. Спасибо Светлане Большаковой (Тула), Виктории Михалевой (Москва), Елене Захаровой (Тула), Екатерине Георгиу (Смоленск), Евгении Веневой (Тула), Галине Николаевне

Таракановой (Щекино), Олегу Шлимаку (Долгопрудный), Остапу Чекмазову (Тула).