VII Всероссийский конкурс персонального мастерства SOLO STAR – 2019 определил победителей
В конкурсе приняли участие более 160 танцоров из 23 танцевальных коллективов страны.
Солисты и танцевальные дуэты от 8 до 58 лет соревновались во всех жанрах хореографии. Зрители увидели номера в номинациях: танцевальное шоу, эстрадный танец, джаз, модерн, классический танец, деми-классика, народный танец, стилизованный танец, стрит-шоу, акробатический танец, чирлидинг, степ, латина-шоу.
Участники боролись за главный приз – премии «Открытие» и «Золотой дуэт».
Ольга Чекмазова, президент Федерации эстрадного и спортивного танца Тульской области, организатор соревнований:
Ольга Чекмазова
– Когда находишься за кулисами, видишь эмоции детей и родителей, слезы победы и слезы разочарования – это непередаваемые эмоции. Многие испытывают разочарование, потому что находятся в очаровании своего образа, а тут судейская бригада говорит, что твое место – первое с конца. И человек понимает, что мало трудился, что, возможно, «занафталинил». )))
Хочу выразить огромную благодарность судьям, которые 12 часов с одним перерывом на 30 минут внимательно и профессионально оценивали участников. Спасибо Светлане Большаковой (Тула), Виктории Михалевой (Москва), Елене Захаровой (Тула), Екатерине Георгиу (Смоленск), Евгении Веневой (Тула), Галине Николаевне
Таракановой (Щекино), Олегу Шлимаку (Долгопрудный), Остапу Чекмазову (Тула).
По результатам соревнования Гран-при получили три коллектива из Тулы: ансамбли Releve, Alba и Remix, московский ансамбль «Акцент» и команда из Рязани «Поколение Dance».