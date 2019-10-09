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Детский лагерь «Космос» в Алексинском районе снесут
Фото aleksin-city.info.

Детский лагерь «Космос» в Алексинском районе снесут

На его месте построят новый современный лагерь.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Ольга Гремякова. По ее словам, снос старого лагеря необходим в рамках масштабного проекта по обновлению детских лагерей.

На месте «Космоса» в деревне Бунырево возведут современный лагерь. Построить новое учреждение планируют в течение двух лет.

Ольга Гремякова отметила, что проектирование уже началось.

Детский оздоровительный лагерь «Космос» расположен в поселке Бунырево Алексинского района. Он состоял из шести кирпичных корпусов, вмещал 200 детей. В подведомственном городскому управлению образования лагере за четыре летние смены отдыхали около тысячи детей.

Еще в прошлом году городские власти рассказывали, что лагерь может перейти на круглогодичный режим работы. На ремонт двух корпусов выделяли средства.

Как пояснили Myslo в администрации Тулы, лагерь «Космос» действительно ждет масштабная реконструкция. Из имеющейся инфраструктуры останутся два корпуса, остальное пойдет под снос.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:15 +4
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