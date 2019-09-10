В Туле пятый день ищут пропавшего мужчину
45-летний Александр Колосов ушёл из дома 5 сентября.
Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 45-летнего Александра Владимировича Колосова, который 5 сентября вышел из дома и не вернулся.
Приметы: рост 160 см, телосложение худощавое, глаза серые, волосы тёмные. Был одет в светло-коричневый пуловер, синие джинсы и чёрные летние ботинки. При себе имел тёмно-зелёный пакет и светло-коричневую сумку.
Если вы видели этого человека, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(950)910-33-00 или 112.
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