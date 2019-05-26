31 мая в Туле стартуют «Кремлевские сезоны – 2019»

Каждую субботу на протяжении всего лета туляки и гости города смогут посещать спектакли, балеты и др.

31 мая в Туле стартует театральный фестиваль «Кремлевские сезоны». Он реализуется в Год театра в рамках национального проекта «Культура».

Каждую субботу на протяжении всего лета туляки и гости города смогут посещать спектакли, балеты, концерты творческих коллективов России и Белоруссии.

В рамках фестиваля пройдет «День пряника», творческий фестиваль клубов военно-исторической реконструкции «Кремли России» и много другое.

Афиша фестиваля здесь.