На «Октаве» пройдет встреча с кинообозревателем Антоном Долиным

6 мая в большом зале «Октавы» состоится встреча с одним из самых известных и авторитетных российских журналистов и киноведов Антоном Долиным. Вместе с гостем зрители посмотрят и обсудят нашумевшую военную драму «Война Анны».

Антон Долин называет «Войну Анны» тихой сенсацией, самым откровенным и изобретательным фильмом на тему Холокоста, снятым в России. По сюжету шестилетняя девочка, которую великолепно сыграла Марта Козлова, прячется в каминной трубе немецкой комендатуры целые дни, месяцы, годы, и за пределами ее маленького мира идет большая война. «Эта картина — наша Анна Франк, наша Алиса в Зазеркалье» — так отзываются о фильме кинообозреватели.

«Война Анны» в этом году стала лучшим фильмом кинопремии «Золотой Орел-2019» и там же получила приз за лучшую режиссуру. Академия кинематографических искусств тоже признала драму Алексея Федорченко лучшей картиной этого года. А на «Кинотавре-2018» исполнительница главной роли Марта Козлова была награждена дипломом жюри «За создание пронзительного образа войны глазами ребенка».

Гость «Октавы», Антон Долин — кинокритик и журналист, главный редактор журнала «Искусство кино». Антон дважды лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков России за книги «Ларс фон Триер. Контрольные работы: Анализ, интервью. Догвилль: Сценарий» и «Герман: Интервью. Эссе. Сценарий».

Начало мероприятия в 19.00. Вход свободный, требуется предварительная регистрация по ссылке.