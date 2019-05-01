новости
новости
Регистрация
Сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тульской области закончился

Сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тульской области закончился

Роспотребнадзор обнародовал свежие данные.

Продолжается снижение заболеваемости. С 22 по 28 апреля в регионе было зарегистрировано 4254 случая заболевания гриппом и ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 54,2% и ниже заболеваемости предыдущей недели на 11,3%. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость ниже порога.

В Туле за неделю зарегистрировано 1876 случаев заболеваний, что ниже порога на 57,9% и ниже предыдущей недели на 17,1%. В разрезе всех возрастных групп заболеваемость ниже порога.

По результатам лабораторного мониторинга циркулируют преимущественно вирусы не гриппозной этиологии.

 

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-07-06.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
вчера, в 22:15 +1
Другие статьи по темам
Событие
гриппОРВИРоспотребнадзор
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На «Октаве» пройдет встреча с кинообозревателем Антоном Долиным
На «Октаве» пройдет встреча с кинообозревателем Антоном Долиным
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.