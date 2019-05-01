Сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тульской области закончился

Продолжается снижение заболеваемости. С 22 по 28 апреля в регионе было зарегистрировано 4254 случая заболевания гриппом и ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 54,2% и ниже заболеваемости предыдущей недели на 11,3%. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость ниже порога.

В Туле за неделю зарегистрировано 1876 случаев заболеваний, что ниже порога на 57,9% и ниже предыдущей недели на 17,1%. В разрезе всех возрастных групп заболеваемость ниже порога.

По результатам лабораторного мониторинга циркулируют преимущественно вирусы не гриппозной этиологии.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-07-06.