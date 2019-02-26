В Тулу едет мастер из монастыря Шаолинь

1 марта в 18.00 в музее пройдет встреча с мастером Шаолиньского монастыря.

«Ши Синцзюнь — мастер из монастыря Шаолинь. Он — посвященный монах шаолиньской традиции в 32-м поколении, шаолиньский усэн (монах-боец), блестящий мастер ушу, знаток шаолиньской медицины, каллиграфии, истории и культуры Китая. В монастырь попал в возрасте 6,5 лет и прожил в нем более 20 лет», — пишет о нем ГУК ТО «Объединение „Историко-краеведческий и художественный музей“».

В рамках встречи Ши Синцзюнь проведёт мастер-класс по каллиграфии, а также расскажет об истории и традициях Шаолиньского монастыря.

Начало встречи в 18.00. Мероприятие 12+.

Мероприятие организовано совместно с НКО «Время весны» при содействии Тульской региональной федерации шаолиньского ушу.