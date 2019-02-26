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Электропоп-квартет «Созвездие Отрезок» презентует в «Октаве» свой дебютный альбом «Приход»
На фото участники группы «Созвездие Отрезок».

Электропоп-квартет «Созвездие Отрезок» презентует в «Октаве» свой дебютный альбом «Приход»

16 марта в «Октаве» выступит молодая экспериментальная группа с глубоким басом, женским вокалом на русском языке и яркими синтезаторными партиями.

На сцене «Октавы» группа «Созвездие Отрезок» исполнит песни своего дебютного альбома «Приход» и впервые представит публике эксклюзивные композиции с мини-альбома, который только готовится к выходу.


Обложка нового альбома «Приход». Релиз вышел на всех платформах.

Пластинка «Приход» попала в первую десятку лучших альбомов 2018 года по версии паблика «ВКонтакте» «Другая музыка» и получила премию «Воображение года» от издания Colta.ru.

Дебютный альбом группы хорошо приняли в прессе. К примеру, в издании
Meduza пластинку назвали «убедительным колючим электропопом в духе The Knife», а в Colta.ru отметили: «Если вам когда-либо казалось, что дискотека в стиле мультсериала Adventure Time — отличная идея, то вот для нее идеальный саундтрек».


На фото солистка группы Варвара Краминова.

Московский квартет «Созвездие отрезок» во главе с его солисткой молодежной певицей Варварой Краминовой играет модную музыку в стиле синти-поп. Музыканты отличаются незаурядной фантазией и исполняют песни на самые разные темы — от лирики, до медуз и приключений в «Тиндере». Каждое их выступление напоминает карнавал, благодаря ярким костюмам солистов и музыкальной магии синтезаторов.

Так характеризуют свое творчество сами музыканты:

— Мы — группа-праздник, группа-карнавал, группа-салют. Смеемся в лицо хандре и холоду, закружим вас в карусели из танцев, блесток и безумия, споем вам про Тиндер, похмелье, жадность и насекомых. На концерте Созвездия Отрезок в творческом индустриальном кластере «Октава» вы будете прыгать, подпевать, хохотать и удивляться!

А вот так характеризует их творчество музыкальный критик Денис Бояринов в рецензии для Colta.ru.


— Группы, в которых поет Варвара Краминова, представляют нам едва ли не самую интригующую среди молодой отечественной музыки точку зрения, с которой вполне будничные явления превращаются в захватывающие приключения, одновременно абсурдно-смешные и бесконечно узнаваемые.

 

Начало концерта 16 марта в 20.00. Билеты на концерт «Созвездие Отрезок» доступны во всех точках нашего сервиса Myslo-касса.

Автор: Настя Якушина, сегодня, в 17:20 0
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Творческий индустриальный кластер Октава
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