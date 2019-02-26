По факту гибели трех человек на пожаре на ул. Калинина возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Пролетарскому району Тулы СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинением смерти по неосторожности двум или более лицам).

Напомним, ночью 22 февраля в доме №26, корп. 2 по ул. Калинина в Туле произошел пожар. В результате происшествия погибли 61-летний мужчина (причина смерти не установлена из-за обугливания и обгорания тела), 70-летняя женщина и 62-летний мужчина (они скончались от отравления угарным газом).

Кроме того, еще три человека были госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, следователь назначил судебно-медицинские экспертизы, пожаро-техническую экспертизу и др. В рамках уголовного дела допрашивают очевидцев произошедшего, жильцов дома.