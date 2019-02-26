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По факту гибели трех человек на пожаре на ул. Калинина возбуждено уголовное дело
Фото из архива Myslo.

По факту гибели трех человек на пожаре на ул. Калинина возбуждено уголовное дело

Причину возгорания пока не установили.

Следственный отдел по Пролетарскому району Тулы СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинением смерти по неосторожности двум или более лицам).

Напомним, ночью 22 февраля в доме №26, корп. 2 по ул. Калинина в Туле произошел пожар. В результате происшествия погибли 61-летний мужчина (причина смерти не установлена из-за обугливания и обгорания тела), 70-летняя женщина и 62-летний мужчина (они скончались от отравления угарным газом).

Кроме того, еще три человека были госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, следователь назначил судебно-медицинские экспертизы, пожаро-техническую экспертизу и др. В рамках уголовного дела допрашивают очевидцев произошедшего, жильцов дома. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:08 +2
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