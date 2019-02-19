23 февраля на «Октаве» покажут фильм о легендарном военном фотографе

Кадр из фильма.

«Роберт Капа — в любви и на войне» – фильм о классике фотожурналистики, одном из основателей международного фотоагентства «Магнум».

После киносеанса зрители обсудят увиденное с независимым куратором и известным исследователем фотографии Екатериной Зуевой. Мероприятие пройдет при поддержке независимого издательства «Клаудберри».

«Роберт Капа — в любви и на войне» — это полнометражный документальный фильм, лауреат премии «Эмми» и десятка международных фестивалей, очень хорошо сделанный и оказавшийся на удивление созвучным мемуарам самого Капы. В фильме рассказывается о жизни легендарного военного фотографа, его профессиональной и творческой судьбе.

О его яркой натуре вспоминают историки фотографии и те, кому довелось знать этого гения лично — Картье-Брессон, Хироши Кубота, Стивен Спилберг. В фильме представлено множество фотографий и исторических видеоматериалов. Полная приключений жизнь Капы дала возможность авторам сделать не заурядный байопик, а захватывающий и трогательный фильм о любви и войне, вслед за самим Капой показав, насколько ужасна война и насколько прекрасен человеческий дух. Режиссер картины — Энн Мейкпис.

Возрастной ценз 12+.

Кинопоказ состоится в Большом зале кластера. Начало в 19.00. Вход свободный.

Гость «Октавы» — Екатерина Зуева — независимый куратор, исследователь фотографии, программный директор фестиваля современной фотографии Photobookfest (2017−2018), куратор выставочных проектов Центра фотографии имени братьев Люмьер (2010−2018).

Издательство «Клаудберри» — это молодой независимый проект, цель которого — восполнить недостаток качественной русскоязычной литературы по истории и теории фотографии, а также других визуальных медиа. Основное внимание издательство уделяет ключевым западным работам, до сих пор не издававшимся в России.

При этом «Клаудберри» не ограничивается исключительно издательскими проектами. Каждое новое издание становится поводом для организации целой серии мероприятий, включающих в себя кинопоказы, лекции, выставки и мастер-классы.