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В Туле на Казанской набережной состоится турнир по Panna

В Туле на Казанской набережной состоится турнир по Panna

Panna – один из видов дворового футбола.

11 октября в Туле на спортивном пространстве Казанской набережной состоится первый открытый турнир по Panna в Туле. Старт — в 14.50.
 
Panna — это разновидность дворового футбола. В нее играют в формате один на один. Здесь главное не забить гол, а прокинуть мяч между ног противника.
 
На торжественной церемонии открытия участников турнира поприветствует футболист «Арсенала» Александр Денисов.
Победителей ожидают ценные призы и подарки от организаторов и партнеров мероприятия, а гостей и участников — развлекательная программа и отличное настроение.
 
По вопросам участия обращайтесь по телефону 8-953-968-34-33, Роман Четвергов — специалист по работе с молодежью отдела развития туризма и вовлечения молодежи в ЗОЖ.
 
Организатором мероприятия выступает молодежный центр «Спектр» при поддержке управления по местному самоуправлению и молодежной политике города Тулы, а также парк активного отдыха Felix Novo Club.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:53 +1
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