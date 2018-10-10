В Туле на Казанской набережной состоится турнир по Panna

11 октября в Туле на спортивном пространстве Казанской набережной состоится первый открытый турнир по Panna в Туле. Старт — в 14.50.

Panna — это разновидность дворового футбола. В нее играют в формате один на один. Здесь главное не забить гол, а прокинуть мяч между ног противника.

На торжественной церемонии открытия участников турнира поприветствует футболист «Арсенала» Александр Денисов.

Победителей ожидают ценные призы и подарки от организаторов и партнеров мероприятия, а гостей и участников — развлекательная программа и отличное настроение.

По вопросам участия обращайтесь по телефону 8-953-968-34-33, Роман Четвергов — специалист по работе с молодежью отдела развития туризма и вовлечения молодежи в ЗОЖ.

Организатором мероприятия выступает молодежный центр «Спектр» при поддержке управления по местному самоуправлению и молодежной политике города Тулы, а также парк активного отдыха Felix Novo Club.