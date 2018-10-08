Марина Мазанова: «Закрывать оркестр «Тульские узоры» никто не собирается»

В интернете появились петиции в защиту оркестра русских народных инструментов «Тульские узоры». По словам музыкантов, их заставляют увольняться, а сам оркестр закрывают. Причиной сложившейся ситуации участники оркестра называют личные амбиции Мазановой, директора МАУК «Театрально-концертный центр», в состав которого входят «Тульские узоры».

Myslo связался с Мариной Мазановой. По ее словам, участникам оркестра никто не угрожает и увольняться не принуждает. А причиной негодования музыкантов директор Тульского театрально-концертного центра считает изменения условий работы.

– Театрально-концертный центр был основан 19 декабря 2016 года. В него вошли театр «Эрмитаж» и пять музыкальных проектов: кавер-группа Jazzophrenia, фолк-проект LaVerden, джаз-бенд «Билет на М.А.Р.С.», струнный ансамбль El Classic и оркестр русских народных инструментов «Тульские узоры». За все время существования центра ни с одним коллективом не возникало никаких конфликтных ситуаций, кроме оркестра русских народных инструментов. Театрально-концертный центр располагается на пр. Ленина, 85, в «Ликерке Лофт». Всем музыкантам изначально мы предложили выбрать себе в этом здании комнаты для репетиций, оркестру русских народных инструментов «Тульские узоры» ни один из предложенных вариантов не подошел. Тогда специально для них мы арендовали три помещения в ДК «Машзавода»: комнату для репетиций, комнату для хранения инструментов и отдельный кабинет для руководителя. Это, к слову, обошлось в сумму около полумиллиона рублей.

Такой большой коллектив, как у «Тульских узоров» — 26 музыкантов, во время сезона может дать до четырех концертов. Организовывать коммерческие концерты всего оркестра в школах и детских садах нерентабельно — в городе нет площадки, на которой смогут разместиться все 26 музыкантов с инструментами. Не говоря о том, что доставка музыкантов в этом случае будет очень дорогостоящей.

Дирижеру оркестра мы изначально предложили создать малые группы, которые мобильно смогут давать концерты в школах и детских садах, прививая детям любовь к народном инструментам и культуре страны. В планах дирижера создание таких групп было прописано. Но прошло полтора года, а воз и ныне там. Хотя у других коллективов с этим проблем не возникало. Другие коллективы успешно работают по этому принципу — у них есть большие концертные программы и концептуальные небольшие группы. Если говорить о больших концертах, то мы несколько раз пытались их провести. Один из последних — на закрытие сезона в прошлом году. Мы сняли концертный зал в областной филармонии, провели рекламную кампанию. В результате было продано всего 90 билетов из 750, на оставшиеся места мы просто раздали пригласительные. Такая ситуация происходит каждый раз.

За всё время существования нашего центра мне лично приходилось неоднократно улаживать внутренние конфликты в оркестре. Несколько недель назад возник очередной конфликт между оркестром и администрацией центра. 1 октября закончился срок аренды помещений в ДК «Машзавода», я приняла решение аренду не продлевать и предоставить музыкантам помещение, которое раньше занимал театр «Эрмитаж» в здании по адресу: ул. Щегловская Засека, 34. Там достаточно места и для репетиций, и для хранения инструментов. Но участники коллектива воспротивились: нет парковки, очень далеко добираться.

Еще одним моим требованием к музыкантам было соблюдение рабочего времени, предусмотренного Трудовым кодексом РФ. Согласно действующему законодательству человек, работающий на полную ставку, должен отработать 40 часов в неделю. Так поступают все другие работники, почему для «Тульских узоров» должно быть исключение?

Это основное место работы музыкантов, все трудовые отношения с ними оформлены официально. Оркестр – их основное место работы. В конце концов, они получают зарплату, как и все остальные работники и в нашем городе, и в стране. На это я снова получила волну негодования. Практически каждый участник оркестра работает в нескольких местах. Но, я повторюсь, это их основное место работы. Значит, они должны отработать положенное им время — с 9.00 до 18.00.

Результатом многочисленных конфликтов внутри коллектива стало увольнение музыкантов. Часть людей, увольняясь, выразили желание остаться в театрально-концертном центре, но перейти в другие коллективы. Формулировка других — «невозможно работать в этих постоянных конфликтах». Сейчас все бывшие музыканты «Тульских узоров» работают в других оркестрах. На сегодняшний день из 26 участников в оркестре «Тульские узоры» осталось 16.

Никто увольнять музыкантов не принуждает, никто им не угрожает, ликвидировать оркестр никто не собирался и не собирается. Я просто прошу музыкантов соблюдать закон и корпоративную этику.

Взглянем на ситуацию объективно: если в нашем центре всё так плохо, почему жалобы поступают только от «Тульских узоров»? Ведь в составе центра есть еще четыре музыкальных проекта и театр. Судя по всему, в данном случае, это вопрос риторический, – рассказала Марина Мазанова.