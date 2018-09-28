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Savage и Татьяна Овсиенко выступят на фестивале «Среднерусская возвышенность» в эти выходные
На фото Роберто Дзанетти (Savage).
Партнерский материал

Savage и Татьяна Овсиенко выступят на фестивале «Среднерусская возвышенность» в эти выходные

Выступление Savage запланировано на 29 сентября, а Татьяна Овсиенко выйдет на сцену 30 сентября.

Роберто Дзанетти, именно так зовут певца, выступит на фестивальной площадке туристического комплекса «Золотой город» в субботу, 29 сентября. Начало концерта в 20.00

В августе артист опубликовал видеоприглашение на свой концерт:

Роберто Дзанетти получил популярность в 80-х как исполнитель танцевальной музыки под псевдонимом Savage. Буквально за пару лет он создал несколько успешных синглов Only You, A Love Again, Love Is Death, Losing You, с которыми музыкант отправился в мировое турне. Фирменный знак певца, который всегда присутствует на концертах, — его шляпа.


Роберто Дзанетти в молодости. (http://www.megalyrics.ru)

По словам артиста, это своеобразный «талисман», который сопровождает его в творческой жизни.

Роберто оказался не только талантливым певцом, но еще и прекрасным продюсером. Ему удалось создать сразу несколько популярных звезд 90-х. Его знаменитые воспитанники Alexia и Corona и рэп-исполнитель Ice MC.

Savage любит российскую публику и является частым гостем ежегодной «Дискотеки 80-х» в Москве. Нынешний концерт певца пройдет всего в 40 минутах езды от Тулы.


Татьяна Овсиенко (http://www.woman.ru)

А в воскресенье 30 сентября на сцене фестиваля выступит одна из наиболее известных и любимых слушателями российских исполнительниц — Татьяна Овсиенко. Начав карьеру в качестве одной из солисток «Миража», Татьяна Овсиенко прославилась сольным творчеством после ухода из группы. Популярность пришла к артистке в 1991 году, когда Татьяна выпустила несколько музыкальных альбомов вместе с автором песен Виктором Чайкой. В 1999 году на фестивале «Песня года» исполнила песню группы «Мираж» «Музыка нас связала».

В ее репертуаре — множество хитов «За розовым морем», «Дальнобойщик», «Колечко», «Солнце мое», «Давай оставим все, как есть». С 2001 года — заслуженная артистка России.

В 2006 году записала новую версию хита «Love Hurts» с Дэном Маккаферти, вокалистом рок-группы «Nazareth». Также артистка участвовала в реалити-шоу «Последний герой 3: Остаться в живых».

Фестиваль «Среднерусская возвышенность» подходит к концу. 

Последний концерт состоится состоится 6 октября, хедлайнером закрытия станет группа Enigma и Эндрю Дональдс.

 

«Среднерусская возвышенность» — уникальный для России музыкальный фестиваль европейского формата. В этом сезоне фестиваль побьет собственный прошлогодний рекорд и будет работать до 6 октября включительно. Программа «Среднерусской возвышенности» предполагает, что посещение территории этой концертной площадки — прежде всего еженедельное интересное и полезное времяпрепровождение для всей семьи.

Фестиваль славится тем, что здесь проходят концерты звезд российской и зарубежной эстрады всего в 40 минутх езды от Тулы и по доступной цене. Стоимость субботних концертов — 1000 рублей, по воскресеньям — 500 рублей. Билеты дают право пользоваться всеми развлекательными площадками комплекса с 9.00 текущего дня.

Фестиваль проходит в гостиничном комплексе «Золотой город». Добраться до места можно на автобусе из Тулы, который отправляется от кремля (со стороны Музея самоваров), из Новомосковска — от гостиницы «Россия».

Для того чтобы воспользоваться трансфером, необходимо предварительно записаться по бесплатному телефону горячей линии фестиваля 8−800−222−34−17.

 

Билеты можно приобрести на месте, на сайте парка «Золотой город», а также в нашем сервисе Myslo-касса.

 

Автор: Настя Якушина, сегодня, в 16:20 +1
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Люди
Татьяна ОвсиенкоSavage
Место
Золотой городВеневский район

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