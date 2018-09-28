В октябре тульский экскурсионный автобус изменит маршрут
Новая экскурсия посвящена драматическим событиям обороны Тулы в 1941 году.
В октябре городской экскурсионный автобус продолжит свою работу. К обзорным экскурсиям по городу и поездке в усадьбу
Финальная часть экскурсии пройдет в филиале Тульского историко-архитектурного музея «Музей обороны Тулы». В основе музейной экспозиции, посвященной оборонительной операции, около 1 000 предметов, найденных в ходе многолетних экспедиций на местах боевых действий: предметы вооружения и снаряжения воевавших сторон, личные вещи бойцов и командиров Красной Армии, а также военнослужащих вермахта. Один из самых редких экспонатов — танковый минный трал, найденный на местах боев Тульского Рабочего полка у д. Павлово Калужской области.
Интерактивная часть музея представлена заглубленным ниже уровня пола «блиндажом», в который может спуститься каждый желающий, а также взять в руки знаменитый ППШ или винтовку Мосина, ощутить на себе тяжесть солдатской каски.
Автобус проследует по маршруту:
Музей самоваров — Улица Советская — Улица Октябрьская — Улица Максима Горького — Алексинское шоссе — Поселок Плеханово — Деревня Хрущево — Деревня Барсуки — Поселок Барсуки — Посещение музея обороны Тулы в пос. Ленинский — Музей самоваров.
20 и 27 октября отправление экскурсионного автобуса в 12.00 от музея самоваров (ул. Менделеевская, 8), стоимость экскурсии — 200 рублей. Программа рассчитана на 3 часа.
Билеты можно приобрести в кассах Тульского историко-архитектурного музея (пр. Ленина, 27) или перед отправкой в автобусе.