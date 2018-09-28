новости
новости
Регистрация
В октябре тульский экскурсионный автобус изменит маршрут
Фото из архива Myslo.

В октябре тульский экскурсионный автобус изменит маршрут

Новая экскурсия посвящена драматическим событиям обороны Тулы в 1941 году.

В октябре городской экскурсионный автобус продолжит свою работу. К обзорным экскурсиям по городу и поездке в усадьбу А. С. Хомякова добавится новый маршрут, который расскажет о драматических событиях обороны Тулы в 1941 году. Экскурсанты смогут побывать на местах боевых действий, узнать о судьбе защитников города, тонкостях военного дела и бытовой жизни горожан того времени.

Финальная часть экскурсии пройдет в филиале Тульского историко-архитектурного музея «Музей обороны Тулы». В основе музейной экспозиции, посвященной оборонительной операции, около 1 000 предметов, найденных в ходе многолетних экспедиций на местах боевых действий: предметы вооружения и снаряжения воевавших сторон, личные вещи бойцов и командиров Красной Армии, а также военнослужащих вермахта. Один из самых редких экспонатов — танковый минный трал, найденный на местах боев Тульского Рабочего полка у д. Павлово Калужской области.

Интерактивная часть музея представлена заглубленным ниже уровня пола «блиндажом», в который может спуститься каждый желающий, а также взять в руки знаменитый ППШ или винтовку Мосина, ощутить на себе тяжесть солдатской каски.

Автобус проследует по маршруту:

Музей самоваров — Улица Советская — Улица Октябрьская — Улица Максима Горького — Алексинское шоссе — Поселок Плеханово — Деревня Хрущево — Деревня Барсуки — Поселок Барсуки — Посещение музея обороны Тулы в пос. Ленинский — Музей самоваров.

20 и 27 октября отправление экскурсионного автобуса в 12.00 от музея самоваров (ул. Менделеевская, 8), стоимость экскурсии — 200 рублей. Программа рассчитана на 3 часа.

Билеты можно приобрести в кассах Тульского историко-архитектурного музея (пр. Ленина, 27) или перед отправкой в автобусе.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:47 +1
Другие статьи по темам
Событие
Экскурсия по городуоборона Тулыгородской экскурсионный автобусновый маршруттуристический проект
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как получить максимальный доход от своих сбережений?
Как получить максимальный доход от своих сбережений?
Savage и Татьяна Овсиенко выступят на фестивале «Среднерусская возвышенность» в эти выходные
Savage и Татьяна Овсиенко выступят на фестивале «Среднерусская возвышенность» в эти выходные
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.