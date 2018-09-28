В октябре тульский экскурсионный автобус изменит маршрут

В октябре городской экскурсионный автобус продолжит свою работу. К обзорным экскурсиям по городу и поездке в усадьбу А. С. Хомякова добавится новый маршрут, который расскажет о драматических событиях обороны Тулы в 1941 году. Экскурсанты смогут побывать на местах боевых действий, узнать о судьбе защитников города, тонкостях военного дела и бытовой жизни горожан того времени.

Финальная часть экскурсии пройдет в филиале Тульского историко-архитектурного музея «Музей обороны Тулы». В основе музейной экспозиции, посвященной оборонительной операции, около 1 000 предметов, найденных в ходе многолетних экспедиций на местах боевых действий: предметы вооружения и снаряжения воевавших сторон, личные вещи бойцов и командиров Красной Армии, а также военнослужащих вермахта. Один из самых редких экспонатов — танковый минный трал, найденный на местах боев Тульского Рабочего полка у д. Павлово Калужской области.

Интерактивная часть музея представлена заглубленным ниже уровня пола «блиндажом», в который может спуститься каждый желающий, а также взять в руки знаменитый ППШ или винтовку Мосина, ощутить на себе тяжесть солдатской каски.

Автобус проследует по маршруту:

Музей самоваров — Улица Советская — Улица Октябрьская — Улица Максима Горького — Алексинское шоссе — Поселок Плеханово — Деревня Хрущево — Деревня Барсуки — Поселок Барсуки — Посещение музея обороны Тулы в пос. Ленинский — Музей самоваров.