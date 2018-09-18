В какие населенные пункты Тульской области приедут волонтеры-медики

Министерство здравоохранения РФ и федеральное агентство по делам молодежи, запускает движение волонтеры-медики, которое проходит в рамках Года добровольца в России.

Волонтеры-медики наведут порядок на территории прилегающей к сельским здравпунктам, помогут с косметическим ремонтом.

Активисты будут участвовать в информировании граждан о вакцинации и диспансеризации, помогут в патронаже маломобильных пациентов на дому, выполнят забор крови на сахар и холестерин, помогут с вакцинацией против группа, регистрацией ЭКГ, пригласят жителей на исследования в передвижные комплексы.

В передвижных комплексах врачи проведут для всех желающих экспресс-диагностику и консультации в мобильных центрах здоровья. Жители смогут пройти обследование и узнать состояние своего здоровья: проверить работу сердечно-сосудистой системы, органов зрения, полости рта, наличие факторов риска развития серьезных заболеваний.

В Тульской области акция стартует 19 сентября в п. Ханино (Суворовский район).

Волонтеры-медики также приедут в д. Денисово (Одоевский район), д. Иваново (Белевский район), д. Астафьево (Белевский район), д. Болото (Белевский район), д. Кожинка (Чернский район), п. Больше-Скуратовский (Чернский район), с. Пирогово (Щекинский район), д. Ольхи (Плавский район), п. Советский (Плавский район).

За здоровье жителей п. Ханино Суворовского района и близлежащих населенных пунктов отвечает Ханинский фельдшерский здравпункт.

За здравпунктом закреплено 1675 человек, из них 131 ребенок, двое из которых дети до года. Каждый день за медицинской помощью обращаются от 15 до 20 человек.

Все обратившиеся получают квалифицированную медицинскую помощь которую оказывают. К фельдшерскому пункту прикреплен автомобиль. Это позволит оказывать медицинскую помощь на дому всем нуждающимся.