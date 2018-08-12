12 августа свой профессиональный праздник отмечают строители

Уважаемые работники строительного комплекса!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В нашем регионе в отрасли заняты более 57 000 человек. Ваш непростой труд заметен каждому и необходим для качественного развития самых разных сфер жизни общества.

Сегодня вы строите в регионе промышленные, социальные и спортивные объекты, учреждения здравоохранения и культуры. Благодаря вам стабильно растет объем возводимого жилья. Только в первом квартале 2018 года вы ввели в эксплуатацию почти 300 000 квадратных метров жилья — на 60% больше, чем за тот же период прошлого года.

Спасибо вам за мастерство и самоотдачу, за серьезный вклад в улучшение жизни людей на тульской земле. Отдельная благодарность ветеранам отрасли — вы передаете свой богатый опыт и прививаете любовь к профессии молодому поколению строителей.

Желаю вам больших успехов в работе! Благополучия, счастья, добра вам и вашим близким!

Губернатор Тульской области

Алексей Дюмин