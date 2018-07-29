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В Новомосковске полицейские поймали дачного вора
Фото vsluh.ru.

В Новомосковске полицейские поймали дачного вора

Добычей злоумышленника стали электрокабель и инструменты.

В дежурную часть полиции в Новомосковске обратился 45-летний местный житель. Мужчина заявил, что из его дачного дома похищен электроинструмент и электрокабель на общую сумму 3 000 рублей.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен нигде не работающий и ранее судимый за кражи 38-летний местный житель.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:02 0
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Дачный ворэлектрокабельинструменты
Место
НовомосковскТульская область

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