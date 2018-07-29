В Новомосковске полицейские поймали дачного вора

В дежурную часть полиции в Новомосковске обратился 45-летний местный житель. Мужчина заявил, что из его дачного дома похищен электроинструмент и электрокабель на общую сумму 3 000 рублей.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен нигде не работающий и ранее судимый за кражи 38-летний местный житель.