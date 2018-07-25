В Туле откроется Центр приема гостей региона

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В нем можно будет приобрести карту лояльности для туристов, сувениры и попробовать традиционные тульские угощения.

Центр приема гостей Тульской области распахнет свои двери в самом центре областной столицы, на площади Восстания, 4 августа.

Здесь туристы смогут получить всю информацию для путешествий по региону, в том числе и приобрести Карту гостя Тульской области — систему скидок и бонусов при посещении культурных и исторических объектов, гостиниц, кафе и ресторанов.

Кроме того, в Центре можно будет купить продукцию местных ремесленников, мастеров, художников, отведать наши традиционные угощения.