В центре Тулы снесли кафе, в котором нашли мумию

Фото Дмитрия Дзюбина.

Кафе на пересечении улиц Первомайской и Фридриха Энгельса незаконно занимало земельный участок.

Арбитражный суд Тульской области признал, что летнее кафе, располагавшееся на пересечении ул. Первомайской и ул. Ф. Энгельса (неподалеку от поликлиники), занимает земельный участок незаконно.

Согласно решению суда, сегодня, 20 декабря кафе практически полностью снесли.

Напомним, в марте этого года прохожие нашли там мумифицированный труп мужчины.

Рабочие планируют завершить демонтаж здания до 24 декабря этого года.