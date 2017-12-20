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В центре Тулы снесли кафе, в котором нашли мумию
Фото Дмитрия Дзюбина.

В центре Тулы снесли кафе, в котором нашли мумию

Кафе на пересечении улиц Первомайской и Фридриха Энгельса незаконно занимало земельный участок.

Арбитражный суд Тульской области признал, что летнее кафе, располагавшееся на пересечении ул. Первомайской и ул. Ф. Энгельса (неподалеку от поликлиники), занимает земельный участок незаконно.

Согласно решению суда, сегодня, 20 декабря кафе практически полностью снесли.

Напомним, в марте этого года прохожие нашли там мумифицированный труп мужчины.

Рабочие планируют завершить демонтаж здания до 24 декабря этого года.

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В центре Тулы сносят незаконно построенное кафе, Фото: 1
В центре Тулы сносят незаконно построенное кафе, Фото: 2
В центре Тулы сносят незаконно построенное кафе, Фото: 3
В центре Тулы сносят незаконно построенное кафе, Фото: 4
В центре Тулы сносят незаконно построенное кафе, Фото: 5
В центре Тулы сносят незаконно построенное кафе, Фото: 6
В центре Тулы сносят незаконно построенное кафе, Фото: 7
В центре Тулы сносят незаконно построенное кафе, Фото: 8
В центре Тулы сносят незаконно построенное кафе, Фото: 9
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сегодня, в 16:13 +4
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