Фото Дмитрия Дзюбина.
В центре Тулы снесли кафе, в котором нашли мумию
Кафе на пересечении улиц Первомайской и Фридриха Энгельса незаконно занимало земельный участок.
Арбитражный суд Тульской области признал, что летнее кафе, располагавшееся на пересечении ул. Первомайской и ул. Ф. Энгельса (неподалеку от поликлиники), занимает земельный участок незаконно.
Согласно решению суда, сегодня, 20 декабря кафе практически полностью снесли.
Напомним, в марте этого года прохожие нашли там мумифицированный труп мужчины.
Рабочие планируют завершить демонтаж здания до 24 декабря этого года.
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