К 2020 году в Крапивне появится музей земства

Фото из архива Myslo. На фото – будущее здание музея, сентябрь 2017 г.

Он будет создан на средства гранта Президента РФ.

Музей земства в Крапивне откроется в одном из исторических зданий бывшего уездного города. Это объект культурного наследия «Здание полицейского управления» — памятник федерального значения, связанный с деятельностью Л. Н. Толстого . Концепция и дизайн-проект будущего музея разработан на средства Гранта Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Заявка была подана музеем-усадьбой «Ясная Поляна» и одобрена федеральной экспертной комиссией. Совместно с музеем над концепцией и дизайн-проектом работала компания «Аскрин» из Санкт-Петербурга.

Презентация проекта прошла в Крапивенском филиале «Ясной Поляны». Одновременно здесь открылась выставка «Земство», которая будет работать до конца января 2018 года.

Крапивна — одно из исторических мест, вошедших в план основных мероприятий по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты.

В Крапивне будут восстановлены и введены в эксплуатацию три исторических здания. Кроме того, в рамках президентского проекта «100 клубов на селе» здесь уже завершен капитальный ремонт местного ДК, который также имеет статус памятника истории и культуры.

В регионе уделяется большое внимание сохранению исторического наследия. Уже сегодня идет реставрация ряда значимых объектов в историческом ядре Тулы. Подготовлены проекты восстановления памятников архитектуры в семи малых исторических городах и поселениях Тульской области.