К 2020 году в Крапивне появится музей земства
Он будет создан на средства гранта Президента РФ.
Музей земства в Крапивне откроется в одном из исторических зданий бывшего уездного города. Это объект культурного наследия «Здание полицейского управления» — памятник федерального значения, связанный с деятельностью
Презентация проекта прошла в Крапивенском филиале «Ясной Поляны». Одновременно здесь открылась выставка «Земство», которая будет работать до конца января 2018 года.
Крапивна — одно из исторических мест, вошедших в план основных мероприятий по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты.
В Крапивне будут восстановлены и введены в эксплуатацию три исторических здания. Кроме того, в рамках президентского проекта «100 клубов на селе» здесь уже завершен капитальный ремонт местного ДК, который также имеет статус памятника истории и культуры.
В регионе уделяется большое внимание сохранению исторического наследия. Уже сегодня идет реставрация ряда значимых объектов в историческом ядре Тулы. Подготовлены проекты восстановления памятников архитектуры в семи малых исторических городах и поселениях Тульской области.