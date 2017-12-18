Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
Ночной пожар в тульском поселке Октябрьский попал на видео
К счастью, в происшествии никто не пострадал.
17 декабря в 22.00 в службу спасения сообщили о возгорании в доме, расположенном в Туле в пос. Октябрьский на ул. Шишкова.
Пять пожарных расчетов тушили пожар 12 минут. Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорела кровля, внутри дома закоптились стены по всей площади. Причина устанавливается.
Кадры серьезного пожара попали на видео. На Youtube ролик опубликовали местные жители.
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