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Ночной пожар в тульском поселке Октябрьский попал на видео
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Ночной пожар в тульском поселке Октябрьский попал на видео

К счастью, в происшествии никто не пострадал.

17 декабря в 22.00 в службу спасения сообщили о возгорании в доме, расположенном в Туле в пос. Октябрьский на ул. Шишкова.

Пять пожарных расчетов тушили пожар 12 минут. Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела кровля, внутри дома закоптились стены по всей площади. Причина устанавливается.

Кадры серьезного пожара попали на видео. На Youtube ролик опубликовали местные жители.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 16:40 +2
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