В Щёкинском районе талантливые дети «зажгли свою звезду»

В Щёкинском районе в поселке Первомайский прошел конкурс «Зажги свою звезду», проводимый депутатом Госдумы Наталией Пилюс. Победители конкурса традиционно становятся воспитанниками Благотворительного фонда семей Толстых, Топсе и Сокол. В этом году на конкурс было подано 23 заявки, из которых жюри выбрало троих ребят.

Конкурс традиционно собрал в Центре детского творчества талантливых детей Щекинского района, их родителей и педагогов.

Приветствовала участников депутат Госдумы, член Комитета по культуре Наталия Пилюс.

– Для меня поддержка талантливых детей всегда остается приоритетом работы. Инициатива, появившаяся четыре года назад благодаря сотрудничеству «Щекиноазот», «Хальдор Топсе» и «Ясной Поляны» сегодня приносит серьезную пользу детям района. Мы гордимся детьми, которые побеждают на самых престижных соревнованиях и конкурсах. Среди ребят есть рекордсмен по метанию снаряда, дважды установивший рекорд России — Роман Ряховский. Внукова Варвара — победительница Всероссийских и международных танцевальных конкурсов. Костионов Даниил в этом году вместе с делегацией Тульской области был в Китае в рамках визита губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина. За четыре года дети стали большой дружной семьей и сами участвуют в благотворительности, организовывая концерты, — сказала Наталия Пилюс.

Почетными гостями конкурса стали директор московского представительства компании «Хальдор Топсе» Питер Ван Кристенсен, директор музея — усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», член правления фонда Екатерина Александровна Толстая.

Конкурс стал важной частью культурной жизни Щекинского района.

Благотворительный фонд семей Толстых, Топсе и Сокол сегодня объединяет 25 талантливых щекинцев, семьи которых оказались в сложной жизненной ситуации.

За четыре года работы фонд помог ребятам раскрыть свои таланты в спорте, искусстве, науках, организовал поездки ребят в «Артек», «Сириус», в культурно-исторические места региона. Развитие ребят, помощь в достижении высоких результатов — это главная задача фонда.