новости
новости
Регистрация
В Туле на ул. Оружейной в подвале дома нашли труп

В Туле на ул. Оружейной в подвале дома нашли труп

Личность погибшего и причины смерти устанавливаются.

Как стало известно Myslo, вчера, 29 ноября, в Туле в доме №26 по улице Оружейной был обнаружен труп мужчины. Этот факт подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

На теле погибшего признаков преступного насилия не обнаружено. По предварительным данным, мужчина был без определенного места жительства.

Личность погибшего и причины смерти устанавливаются.

сегодня, в 17:49 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
обнаружен трупподвал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Александр Беглов и Алексей Дюмин обсудили реализацию стратегических инициатив Президента РФ в Тульской области
Александр Беглов и Алексей Дюмин обсудили реализацию стратегических инициатив Президента РФ в Тульской области
В Щёкинском районе талантливые дети «зажгли свою звезду»
В Щёкинском районе талантливые дети «зажгли свою звезду»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.