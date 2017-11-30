В Туле на ул. Оружейной в подвале дома нашли труп

Как стало известно Myslo, вчера, 29 ноября, в Туле в доме №26 по улице Оружейной был обнаружен труп мужчины. Этот факт подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

На теле погибшего признаков преступного насилия не обнаружено. По предварительным данным, мужчина был без определенного места жительства.

Личность погибшего и причины смерти устанавливаются.