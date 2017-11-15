В Тульской области пожар на сельхозпредприятии тушили более 7 часов

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области ночью 15 ноября произошел серьезный пожар. О возгорании на предприятии ООО «Максим Горький», расположенного в д. Поповка Чернского района, сообщили в 2.32 в службу спасения.

На месте происшествия работали 10 пожарных расчетов — это 44 человека и 13 единиц техники.

Огонь удалось потушить только в 9.41.

К счастью, никто не пострадал.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, выгорело здание размером 70×70 м по всей площади. Причина пожара устанавливается.

На этом же предприятии 10 февраля 2017 года случилось ЧП: обрушилась крыша в ангаре — в цеху по переработке картофеля. Тогда в результате происшествия погибли трое подсобных рабочих — двое мужчин 1992 и один 1974 годов рождения. Причиной обрушения могло стать скопление на крыше цеха большого количества снега.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. Статья — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 143 УК РФ). Владельцем предприятия является олигарх Лебедев.