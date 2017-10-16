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Фестиваль «Улыбнись, Россия!»: Афиша на 16 октября
Фото из архива Myslo. На фото Елена Воробей.

Фестиваль «Улыбнись, Россия!»: Афиша на 16 октября

Все фильмы можно посмотреть бесплатно.

В Туле стартовал фестиваль комедий «Улыбнись, Россия!». Myslo представляет афишу на 16 октября.

Городской концертный зал

  • 14.00 — м/ф «Ана-бана» реж. Э. Оганисян 16+
  • 16.30 — к/ф «Жили-были» реж. Э. Парри 12+
  • 19.30 — к/ф «Спасибо, папа!» реж. Г. Кешишян 16+

Кинотеатр «Киносити»

  • 16.00 — к/ф «Отрицательный киногерой» (Индия) реж. С. Сен 18+

Кинотеатр «Октябрь»

  • 16.00 — к/ф «Партизан» (Беларусь) реж. А. Курейчик 16+

Кинотеатр «ДКЖ-кино»

  • 14.00 — м/ф «Бременские разбойники» реж. А Лукьянчиков, С. Ушаков

Тульская областная филармония

  • 19.00 — Вечер памяти «Рязанов на все времена». Ведущий — Вячеслав Шмыров 12+. Билеты в кассах филармонии.

Заокский районный культурно-досуговый центр

  • 18.00 — м/ф «Ана-бана» реж. Э. Оганисян 16+

Плавск, Городской дом культуры

  • 19.00 — к/ф «Жили-были» реж. Э. Парри 12+
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:45 0
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