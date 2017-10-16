Фото из архива Myslo. На фото Елена Воробей.
Фестиваль «Улыбнись, Россия!»: Афиша на 16 октября
Все фильмы можно посмотреть бесплатно.
В Туле стартовал фестиваль комедий «Улыбнись, Россия!». Myslo представляет афишу на 16 октября.
Городской концертный зал
- 14.00 — м/ф «Ана-бана» реж. Э. Оганисян 16+
- 16.30 — к/ф «Жили-были» реж. Э. Парри 12+
- 19.30 — к/ф «Спасибо, папа!» реж. Г. Кешишян 16+
Кинотеатр «Киносити»
- 16.00 — к/ф «Отрицательный киногерой» (Индия) реж. С. Сен 18+
Кинотеатр «Октябрь»
- 16.00 — к/ф «Партизан» (Беларусь) реж. А. Курейчик 16+
Кинотеатр «ДКЖ-кино»
- 14.00 — м/ф «Бременские разбойники» реж. А Лукьянчиков, С. Ушаков
Тульская областная филармония
- 19.00 — Вечер памяти «Рязанов на все времена». Ведущий — Вячеслав Шмыров 12+. Билеты в кассах филармонии.
Заокский районный культурно-досуговый центр
- 18.00 — м/ф «Ана-бана» реж. Э. Оганисян 16+
Плавск, Городской дом культуры
- 19.00 — к/ф «Жили-были» реж. Э. Парри 12+
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