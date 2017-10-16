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Туляк украл пиццу у доставщика и съел ее во дворе

Туляк украл пиццу у доставщика и съел ее во дворе

Полицейские обнаружили подозреваемого, когда он доедал украденную пиццу.

Тульские полицейские раскрыли необычный грабеж. В полицию обратился доставщик заказов одной из пиццерий. Мужчина заявил, что из его автомобиля была открыто похищена сумка с заказом.

Информацию о случившемся с приметами вероятного злоумышленника незамедлительно получили все наряды стражей порядка, дежурившие на улицах города.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили подозреваемого в одном из дворов неподалеку от места происшествия. В этот момент парень доедал пиццу.

В отделе полиции «Центральный» 21-летний молодой человек признался в совершении противоправного деяния. Сейчас полицейские проверяют подозреваемого, ранее судимого за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, на причастность к другим возможным нарушениям законодательства.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:54 +3
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