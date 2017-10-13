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Погода в Туле 14 октября: до 10 градусов тепла, дождь и порывистый ветер

Погода в Туле 14 октября: до 10 градусов тепла, дождь и порывистый ветер

Синоптики обещают облачность и низкое атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно. Небольшой, местами умеренный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 5 мм).

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, днём местами порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – до +8, днём – около десяти градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:00 +5
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