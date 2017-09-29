Приглашаются модели для участия в областном конкурсе «Мисс Тула 2017»

Модельное агентство Linda, министерство культуры правительства Тульской области и дирекция национального конкурса «Мисс Россия» приглашают девушек на кастинг для участия в XI областном конкурсе красоты «Мисс Тула 2017».

Приглашаются девушки от 15 до 23 лет ростом от 170 см.

Кастинг состоится 2 и 6 октября в 19.00 по адресу: Тула, ул. Клары Цеткин, 4, офис 304 (БЦ «Альянс»). Подробности по телефону: 704−734.

Финал областного конкурса красоты состоится 17 ноября в Тульской филармонии.