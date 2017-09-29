Общая сумма депозитов юридических лиц и граждан в кредитных организациях, которые работают на территории региона, составила 187,8 млрд рублей.

К началу сентября 2017 года объем денежных средств, привлеченных банковским сектором Тульской области, достиг 244,3 млрд рублей. Из них объем вкладов населения составил 170,3 млрд рублей. Эта сумма увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,6%.

Как сообщили в отделении по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО, жители нашего региона, как правило, предпочитают открывать вклады в российских рублях. Доля депозитов в национальной валюте по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличилась с 88,8% до 91,5%.

Индивидуальные предприниматели Тульской области хранят в банках региона 2,7 млрд рублей.

Общая сумма депозитов юридических лиц и граждан в кредитных организациях, которые работают на территории региона, составила 187,8 млрд рублей.