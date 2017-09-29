На рабочего Болоховского завода упала емкость с бетоном

27 сентября 2017 года в одну из больниц Киреевского района с территории ОАО «Болоховский завод сантехнических заготовок» был доставлен 58-летний житель Киреевского района. Мужчина находится в тяжелом состоянии, у него многочисленные повреждения.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, во время производства работ по перемещению на территории завода емкости с раствором бетона эта емкость сорвалась с крепления и упала на рабочего.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.