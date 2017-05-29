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В Туле неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

Сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев происшествия.

26 мая в 10.45 в Туле возле дома №4 на ул. Шоссейной неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

69-летняя женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

Госавтоинспекция Тульской области ищет свидетелей или очевидцев данной аварии. Имеющуюся информацию о водителе или транспортном средстве просьба сообщить по телефонам дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Туле 32-45-00, 32-45-02 или 22-26-89.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:01 0
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