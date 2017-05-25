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Началась продажа билетов на спектакль-путешествие «Зеленая палочка»

Началась продажа билетов на спектакль-путешествие «Зеленая палочка»

Спектакль «Зеленая палочка» пройдет в рамках театрального фестиваля Толстой Weekend.

Спектакль «Зеленая палочка», созданный творческим объединением GRUPPO BASTON VERDE совместно с тульскими актерами – одно из самых неординарных представлений театрального фестиваля Толстой Weekend.

Фестиваль пройдет с 9 по 11 июня в Ясной Поляне, а премьера спектакля, созданного специально для этого события, состоится 10 июня.

«Зеленая палочка» – спектакль, сценой для которого станет вся усадьба, декорациями – ее пейзажи, а среди актеров будут и сами зрители. В основу представления легли детские воспоминания Льва Николаевича Толстого и рассказ его старшего брата Николеньки об утерянном секрете всеобщего счастья, написанном на зеленой палочке.

Разгадывая мир, в который заброшено его собственное «я», писатель представляет себе миллиарды людей – тех, что жили в предыдущие времена, и тех, что будут жить после его смерти. Кто мы, зачем мы живем, что такое жизнь – на эти вопросы предлагается ответить участникам постановки.

Спектакль «Зеленая палочка» будет показан в субботу 10 июня в 12.00 и 18.00, а также в воскресенье 11 июня в 12.00 и 16.00.

Билеты можно приобрести на сайте фестиваля, а также в кассе музея-усадьбы «Ясная Поляна» (+7-48751-76-001) и галерее «Ясная Поляна» в Туле (+7-4872-47-35-80).

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 17:02 0
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