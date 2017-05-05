Туляков зовут сыграть в спектакле в рамках фестиваля Толстой Weekend

9—11 июня в музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Тульской области пройдет второй фестиваль Толстой Weekend.

И в этом году в качестве эксперимента музей вместе с Liquid Theatre готовит спектакль-ходилку «Зеленая палочка». Это образное, нелинейное повествование, призванное смоделировать для зрителя «реальность Толстого», дать представление о повседневной и духовной жизни великого русского писателя.

Спектакль будет показан несколько раз на фестивале, в планах — оставить его в репертуаре музея. Сейчас организаторы ищут людей для участия в постановке.

Принять участие может любой человек, главное — желание присоединиться к эксперименту.

Желающим нужно приехать 10 мая с 12.00 до 18.00 в Дом культуры «Ясная Поляна». До 9 июня планируется провести несколько репетиций, в которых необходимо будет принять участие.

Небольшая оплата и большие бонусы на фестивале гарантируются!

Контактное лицо: Юля Вронская 8−915−680−43−08