На Соборной площади кремля пройдет фестиваль «Тульский заиграй»
В празднике примут участие мастера-игрушечники, гармонисты, плясуны, исполнители частушек, творческие семейные династии из более чем двадцати регионов России!
27 мая всех туляков приглашают на Соборную площадь Тульского кремля - там пройдет III Межрегиональный фестиваль народной традиционной культуры «Тульский заиграй».
Праздник пройдет с 13.00 до 20.00.
В фестивале примут участие мастера-игрушечники, гармонисты, плясуны, исполнители частушек, творческие семейные династии из Тульской области и более чем из двадцати регионов России!
В Тульском кремле будут организованы ярмарочные ряды мастеров-ремесленников, наполненные традиционными народными, национальными, современными, авторскими и развивающими рукотворными игрушками и изделиями из дерева, глины, текстиля и природных материалов.
На многочисленных игровых площадках, в течение всего фестивального дня, туляки и гости города станут участниками народных игр, представленных национальными диаспорами и общинами, проживающими в Туле и Тульской области, а также фольклорными ансамблями и клубами русской традиционной культуры из соседних регионов.
На Соборной площади будут работать:
- межрегиональная ярмарка игрушек «В каждой избушке свои игрушки»;
- старинные русские аттракционы и забавы «Закрутиха»;
- мастер-классы по изготовлению игрушек из различных материалов, пляске, игре на гармони и балалайке, от мастеров, плясунов и музыкантов из разных регионов России;
- выставка игрушек разных национальностей и кукол в национальных костюмах «Мы такие разные – мы такие одинаковые»;
- блиц - конкурс на тему «Дерево держится корнями, а человек семьёй»
- тематическая площадка национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли»;
- выставочный проект «Тульский резной наличник»;
- открытая киноплощадка ретро кинотеатра «Майский»;
- муниципальные образования Тульской области представят выставки любительского декоративно-прикладного творчества «Тула-град на игрушки богат!».
На главной сцене Соборной площади зрители фестиваля познакомятся с художественными особенностями традиционных игрушечных промыслов регионов, представленных самими мастерами, а также увидят выступления лучших вокальных, инструментальных, хореографических и фольклорных ансамблей.
Туляки могут стать участниками уникального флешмоба мастер-класса по одновременному изготовлению 500 кукол «Тульская свадебная парочка».
В завершение этого флэшмоба в небо поднимется трёхметровая кукла – символ семейного счастья и благополучия! А символом единения участников и зрителей праздника станет общий орнаментальный хоровод «Вместе тесно, а врозь скучно», под звонкую тульскую гармонь!