новости
новости
Регистрация
Кимовский полицейский подозревается в превышении полномочий

Кимовский полицейский подозревается в превышении полномочий

По версии следствия, для повышения служебных показателей сотрудник полиции заставил местную жительницу приобрести наркотики и хранить у себя дома.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего бывшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков МОМВД «Кимовский». Он подозревается в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в марте-апреле 2017 года подозреваемый, являясь сотрудником МОМВД «Кимовский», уговорами и угрозами заставил 23-летнюю девушку приобрести наркотики. Опасаясь противоправных действий со стороны полицейского, местная жительница была вынуждена приобрести и хранить у себя наркотическое вещество.

Уголовное дело возбуждено по материалам ОРЧ СБ УМВД России по Тульской области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в полиции завершена служебная проверка по факту возбуждения уголовного дела. Выяснилось, что старший оперуполномоченный заставил девушку приобрети наркотики для повышения служебных показателей.

В данный момент полицейский уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:47 +3
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьКимовск
Прочее
превышение полномочийполицейскийуголовное делонаркотики

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Эпоха перемен: шифер возвращает утраченные рынки
Эпоха перемен: шифер возвращает утраченные рынки
На Соборной площади кремля пройдет фестиваль «Тульский заиграй»
На Соборной площади кремля пройдет фестиваль «Тульский заиграй»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.