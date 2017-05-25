Кимовский полицейский подозревается в превышении полномочий

По версии следствия, для повышения служебных показателей сотрудник полиции заставил местную жительницу приобрести наркотики и хранить у себя дома.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего бывшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков МОМВД «Кимовский». Он подозревается в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в марте-апреле 2017 года подозреваемый, являясь сотрудником МОМВД «Кимовский», уговорами и угрозами заставил 23-летнюю девушку приобрести наркотики. Опасаясь противоправных действий со стороны полицейского, местная жительница была вынуждена приобрести и хранить у себя наркотическое вещество.

Уголовное дело возбуждено по материалам ОРЧ СБ УМВД России по Тульской области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в полиции завершена служебная проверка по факту возбуждения уголовного дела. Выяснилось, что старший оперуполномоченный заставил девушку приобрети наркотики для повышения служебных показателей.