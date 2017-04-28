Волейболистки «Тулицы» вырвались вперед в турнирной таблице

На текущий момент на счету «Тулицы» 24 очка после 8 игр финальной стадии, у преследующего ее московского «Луча» — 17.

26 апреля «Тулица» победила одну из сильнейших команд финального тура московский «Луч» со счетом 3:0 (25:21, 25:15, 25:23).

«Тулица» участвует в первом финальном туре чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «Б». Здесь собрались по две лучшие команды из трех подгрупп предварительного этапа: «Тулица», «Ангара» из Иркутска, волгодонский «Импульс», «Луч» из Москвы, «Университет-Визит» из Пензы и «Омь-СибГУОР» из Омска.

В третьем матче домашнего тура финального этапа высшей лиги «Б» «Тулица» выиграла у волгодонского «Импульса» — 3:0 (25:15, 25:14, 25:15), оторвавшись от соперниц.

Напомним, возрожденная «Тулица», которую тренирует Екатерина Леонова, проводит первый сезон после 6-летнего отсутствия.

Клуб финансирует фонд развития Тульской области «Перспектива», работающий под патронажем губернатора Алексея Дюмина.

Председатель правления Тульской региональной федерации волейбола Валерий Московский уверен: потенциально «Тулица» — уже чемпион, но команда настраивается выигрывать все оставшиеся матчи.