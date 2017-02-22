В Туле пройдёт V Всероссийский фестиваль моды и красоты Fashion Style

Фото предоставлены ассоциацией дизайнеров Fashion Style.

27 и 28 апреля в Колонном зале Дома дворянского собрания состоится V Всероссийский фестиваль моды и красоты Fashion Style, организованный группой компаний Linda совместно с министерством культуры Тульской области, Благотворительным фондом Татьяны Михалковой «Русский силуэт» и Союзом парикмахеров и косметологов России.





Татьяна Рыбкина, Татьяна Михалкова и Алла Бурлина.



В рамках фестиваля запланирован полуфинал международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт», открытый чемпионат парикмахерского искусства «Лики весны» и Всероссийский фестиваль детской моды Fashion Style Kids.



В грандиозном шоу примут участие парикмахеры-стилисты и дизайнеры Центральной России. Мастера порадуют зрителей чувством стиля, весенним настроением и красотой.





Официальным представителем Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» по Туле и Тульской области является Президент фестиваля Fashion Style, генеральный директор группы компаний Linda Алла Бурлина. Президент Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» — Татьяна Михалкова.



Если вы дизайнер или парикмахер, вы можете заполнить анкету на сайте модельного агентства Linda.

Программа Fashion Style – 2017:



27 апреля:

Полуфинал международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт»;

Открытый чемпионат парикмахеров-стилистов «Лики весны»;

Конкурс демонстраторов одежды за звание «Мисс Fashion Style», принявших участие в дизайнерских показах.



28 апреля:

Всероссийский фестиваль детской моды Fashion Style Kids;

Конкурс демонстраторов одежды за звание «Мисс Fashion Style Kids», принявших участие в дизайнерских показах.



К сотрудничеству приглашаются дизайнеры, парикмахеры, юные и взрослые модели, театры моды, визажисты, фотографы, видеографы, байеры, бутики одежды и аксессуаров.