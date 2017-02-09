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Туляк Никита Жоричев стал ведущим благотворительного телемарафона «Будем жить!»

Туляк Никита Жоричев стал ведущим благотворительного телемарафона «Будем жить!»

Марафон, посвященный Всемирному дню борьбы с раком и в поддержку онкобольных, прошел в московском концертном зале Vegas City Hall на территории «Крокус Сити».

На проект были приглашены звезды российской эстрады, представители медицинского сообщества, органов власти и бизнеса. Одним из ведущих проекта выступил воспитанник тульского модельного агентства GOLD KIDS Никита Жоричев.
 


Никита Жоричев и Елена Николаева.
 

Соведущими Никиты были Елена Николаева — ведущая программы «Доброе утро!» на телеканале и врач и шоумен Евгений Кесарев. Итогом Благотворительного марафона в поддержку онкологических пациентов «Будем жить!» стало подписание обращения к Президенту Российской Федерации с предложением объявить 2018 год Годом онкологии. Трансляция благотворительного марафона на канале ОТР пройдет в марте 2017 года.
 


Певец Владимир Левкин и Никита Жоричев.


Приглашение стать ведущим телемарафона Никите вручила продюсер Елена Бережная за победу в номинации «Актерское мастерство» на международном фестивале моделей и талантов START UP.

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Никита Жоричев на Благотворительном марафоне, Фото: 1
Никита Жоричев на Благотворительном марафоне, Фото: 2
Никита Жоричев на Благотворительном марафоне, Фото: 3
Никита Жоричев на Благотворительном марафоне, Фото: 4
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 13:46 +2
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