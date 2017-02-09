Туляк Никита Жоричев стал ведущим благотворительного телемарафона «Будем жить!»

Марафон, посвященный Всемирному дню борьбы с раком и в поддержку онкобольных, прошел в московском концертном зале Vegas City Hall на территории «Крокус Сити».

На проект были приглашены звезды российской эстрады, представители медицинского сообщества, органов власти и бизнеса. Одним из ведущих проекта выступил воспитанник тульского модельного агентства GOLD KIDS Никита Жоричев.





Никита Жоричев и Елена Николаева.



Соведущими Никиты были Елена Николаева — ведущая программы «Доброе утро!» на телеканале и врач и шоумен Евгений Кесарев. Итогом Благотворительного марафона в поддержку онкологических пациентов «Будем жить!» стало подписание обращения к Президенту Российской Федерации с предложением объявить 2018 год Годом онкологии. Трансляция благотворительного марафона на канале ОТР пройдет в марте 2017 года.





Певец Владимир Левкин и Никита Жоричев.



Приглашение стать ведущим телемарафона Никите вручила продюсер Елена Бережная за победу в номинации «Актерское мастерство» на международном фестивале моделей и талантов START UP.