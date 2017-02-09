В Тульской области семейная пара попалась с героином

При себе у супругов полицейские обнаружили несколько полимерных пакетов с наркотиком.

Полицейские задержали семейную пару, подозреваемую в совершении преступлений в сфере наркооборота. Правоохранителям поступила информация, что подозреваемые могут хранить при себе наркотики. И в дальнейшем эти сведения подтвердились.

Супругов поймали на территории одной из деревень Алексинского района, когда они ехали на своем автомобиле.

У 42-летнего водителя полицейские обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета, похожим на наркотик.

А у его жены было шесть полимерных свертков с аналогичным веществом.

Экспертиза показала, что мужчина хранил при себе 18,02 г смеси, содержащей героин, а женщина — 23,06 г аналогичного вещества. В полиции возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.