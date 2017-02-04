Волейбольная «Тулица» обыграла «Брянск» в двух матчах

3 и 4 февраля прошли выездные волейбольные матчи между «Тулицей» и «Брянском». В Брянске состоялась вторая игра 7-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге Б.

Наши волейболистки достойно выступили, не позволили хозяйкам площадки набрать 15 очков ни в одном сете первого матча — 25:14, 25:14, 25:12 и всухую обыграли «Брянск» во втором: 7:25, 21:25, 15:25.

На данный момент «Тулица» занимает первую строчку в турнирной таблице, практически на одном уровне с московским «Лучом».

Но у москвичей 2 игры в запасе - сегодня и завтра они сыграют с «Северянкой-2». Следующий тур чемпионата станет принципиальным в борьбе за победу. «Тулица» примет московский «Луч» на своем поле 11 и 12 февраля в СК «Новое Поколение».