В Туле откроется этнографическая выставка «Утро перед венцом»

Посетители смогут узнать, какие ритуалы совершали в Белёвском уезде жених и невеста в свадебное утро. А также смастерить куклу «Свадебная парочка».

В Центре народного творчества ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» 25 января 2017 года в 12.00 откроется интерактивная этнографическая выставка «Утро перед венцом».



Цель проекта — изучение, сохранение и популяризация нематериального культурного наследия Тульской области, демонстрация старинного свадебного обряда как многогранного явления традиционной культуры через этнографический костюм, предметный ряд и подлинное звучание свадебного обрядового фольклора.



Одной из задач выставочного проекта «Утро перед венцом» является демонстрация комплексов и отдельных деталей этнографических костюмов, предметов быта, музыкальных инструментов (всего 106 предметов) сёл Белёвского и соседних уездов Тульской губернии конца XIX — начала ХХ века в контексте свадебного обряда.



Посетители выставки узнают о комплексе обрядовых действий и ритуалов свадебного утра перед венцом, составляющего в совокупности целостное праздничное театрализованное действо, услышат экспедиционные записи старинных свадебных песен Белёвского района, познакомятся с технологией изготовления традиционной куклы «Свадебная парочка».



На выставке представлены экспонаты из частных коллекций А. Н. Бакулина (г. Тула), И. Е. Климова (г. Москва), а также из коллекций Центра народного творчества ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» (г. Тула), Центра традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» (руководитель Е. В. Бессонова , г. Подольск, МБУК «Белёвский центр развития культуры и туризма».



На открытии выставки вы сможете услышать свадебные песни в исполнении этнографического ансамбля деревни Кураково Белёвского района Тульской области.



Выставка продлится до 31 марта 2017 года.

Стоимость посещения: 70 рублей. В день открытия вход свободный.

Принимаются коллективные заявки по тел.: 8 (4872) 70-43-57 , 70−43−58;

Ждём Вас по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, 1 «б».