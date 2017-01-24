В Туле откроется этнографическая выставка «Утро перед венцом»
Посетители смогут узнать, какие ритуалы совершали в Белёвском уезде жених и невеста в свадебное утро. А также смастерить куклу «Свадебная парочка».
В Центре народного творчества ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» 25 января 2017 года в 12.00 откроется интерактивная этнографическая выставка «Утро перед венцом».
Цель проекта — изучение, сохранение и популяризация нематериального культурного наследия Тульской области, демонстрация старинного свадебного обряда как многогранного явления традиционной культуры через этнографический костюм, предметный ряд и подлинное звучание свадебного обрядового фольклора.
Одной из задач выставочного проекта «Утро перед венцом» является демонстрация комплексов и отдельных деталей этнографических костюмов, предметов быта, музыкальных инструментов (всего 106 предметов) сёл Белёвского и соседних уездов Тульской губернии конца XIX — начала ХХ века в контексте свадебного обряда.
Посетители выставки узнают о комплексе обрядовых действий и ритуалов свадебного утра перед венцом, составляющего в совокупности целостное праздничное театрализованное действо, услышат экспедиционные записи старинных свадебных песен Белёвского района, познакомятся с технологией изготовления традиционной куклы «Свадебная парочка».
На выставке представлены экспонаты из частных коллекций
На открытии выставки вы сможете услышать свадебные песни в исполнении этнографического ансамбля деревни Кураково Белёвского района Тульской области.
Выставка продлится до 31 марта 2017 года.
Стоимость посещения: 70 рублей. В день открытия вход свободный.
Принимаются коллективные заявки по тел.:
Ждём Вас по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, 1 «б».