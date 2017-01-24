Тульские самбисты заняли призовые места на турнире в Можайске

Фото пресс-службы администрации Тулы

За звание лучших боролись около 600 спортсменов из нескольких регионов России, а также из Казахстана.

В Можайске прошел ХХII межрегиональный турнир по борьбе самбо «Освобождение-2017» среди юношей и девушек 2002−2006, 2007- 2009 годов рождения. Об этом информирует пресс-служба администрации Тулы.

В соревнованиях приняли участие около 600 участников из следующих субъектов Российской Федерации: Москва, Московская, Вологодская, Тульская, Рязанская, Смоленская, Калужская, Калининградская, Ярославская, Тверская, Псковская области. Также присутствовали спортсмены из Республики Казахстан.

По итогам командного зачета сборная команда Тульской области набрала 51 балл.

В личном зачете воспитанники МБУДО ДЮСШ «Металлург» заняли следующие призовые места:

1 место — Алексей Плашенков (вес.кат. +35кг);

2 место — Кирилл Звонарёв (вес.кат. 70кг);

3 место — Никита Сергеев (вес.кат. +38кг); Яшин Никита (вес.кат. +65кг);