Каждый второй студент сможет посетить Тульский экзотариум бесплатно

В преддверии Дня российского студенчества Тульский экзотариум запускает уже традиционную акцию «1+1=1».

Каждый второй студент в выходные 21 и 22 января сможет посмотреть на животных бесплатно. Условия акции: при предъявлении студенческого билета (очная форма обучения).

Кстати, праздник стал официальным только 12 лет назад, в 2005 году, когда Президент России подписал указ об установлении Дня российского студенчества и праздновании его 25 января. Неофициально же его празднуют с середины 18 века.