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Каждый второй студент сможет посетить Тульский экзотариум бесплатно

Каждый второй студент сможет посетить Тульский экзотариум бесплатно

Акция, приуроченная ко Дню российского студента, продлится два дня

В преддверии Дня российского студенчества Тульский экзотариум запускает уже традиционную акцию «1+1=1».

Каждый второй студент в выходные 21 и 22 января сможет посмотреть на животных бесплатно. Условия акции: при предъявлении студенческого билета (очная форма обучения).

Кстати, праздник стал официальным только 12 лет назад, в 2005 году, когда Президент России подписал указ об установлении Дня российского студенчества и праздновании его 25 января. Неофициально же его празднуют с середины 18 века. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:32 +2
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