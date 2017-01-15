В Туле со снегопадом борются 72 единицы техники

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Еще 172 человека вручную убирают дороги и тротуары

Работы по расчистке и вывозу снега ведутся на автомобильных дорогах, остановках, пешеходных переходах, тротуарах, во дворах.

Сегодня в уборке городских территорий задействовано 72 единицы техники, в том числе 26 КДМ, 14 самосвалов, 2 лаповых снегопогрузчика, 1 фронтальный погрузчик, 2 грейдера, 3 мини-трактора Вилли, 22 МТЗ, 2 погрузчика МТЗ и др,

сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Уборку города выполняют специалисты АО «Спецавтохозяйство». 172 человека задействовано на в ручной уборке.

Вывоз снега осуществляется на Московском шоссе: от п. Горелки до Красных ворот. Работают 2 бригады. На пр. Ленина производятся очистка и вывоз снега с остановок и пешеходных переходов.