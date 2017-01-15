В Ленинском под Тулой пожарные расчищают улицы от снега

О проблеме Myslo сообщил в группу Вконтакте наш читатель.

- Я конечно все прекрасно понимаю. Но почему не чищен весь посёлок Ленинский??? Сугробы по колено на тротуара, на дороге две колеи, машины машины скребут бамперами и днищем!!!! -

пишет он.

В администрации Тулы Myslo сообщили, что уборка улиц в поселке ведется. "В работах задействована спецтехника (пожарные машины с гидроотвалами) ГУ "Управление противопожарной службы Тульской области".

В настоящее время уборка осуществляется в поселках Плеханово, Шатск, Рассвет, Торхово, с.Алешня. В дополнение к городской коммунальной технике учреждение предоставило 5 единиц пожарной техники.