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В Ленинском под Тулой пожарные расчищают улицы от снега

В Ленинском под Тулой пожарные расчищают улицы от снега

Жители Ленинского жалуются на заснеженные улицы

О проблеме Myslo сообщил в группу Вконтакте наш читатель.

- Я конечно все прекрасно понимаю. Но почему не чищен весь посёлок Ленинский??? Сугробы по колено на тротуара, на дороге две колеи, машины машины скребут бамперами и днищем!!!! - 

пишет он.

В администрации Тулы Myslo сообщили, что уборка улиц в поселке ведется. "В работах задействована спецтехника (пожарные машины с гидроотвалами) ГУ "Управление противопожарной службы Тульской области".

В настоящее время уборка осуществляется в поселках Плеханово, Шатск, Рассвет, Торхово, с.Алешня. В дополнение к городской коммунальной технике учреждение предоставило 5 единиц пожарной техники.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:22 0
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